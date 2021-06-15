Последнее обновление: 15.06.2021 19:17

Ryanair: Беларусь преднамеренно нарушила все международные авиационные правила

Власти Беларуси, заставив рейс Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair совершить посадку в Минске, преднамеренно нарушили все международные авиационные правила.

Об этом во вторник заявил главный исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири в британском транспортном комитете, сообщает tut.by со ссылкой на The Irish Times.

По его словам, разворот рейса стал «преднамеренным нарушением всех международных авиационных правил».

О’Лири заявил, что белорусские диспетчеры сообщили экипажу о «реальную угрозу» и «что если самолет войдет в воздушное пространство Литвы или попытается приземлиться в аэропорту Вильнюса, то на борту взорвется бомба».

По его словам, капитан самолета «неоднократно» просил предоставить открытую линию связи с центром управления операциями Ryanair в Варшаве, но ему сказали, что та сторона не отвечает, что «совершенно не соответствовало действительности».

О’Лири утверждает, что на капитана оказывалось «значительное давление», чтобы он приземлился в Минске, а после посадки в салон зашли «несколько неизвестных лиц с видеокамерами», которые «неоднократно пытались заставить экипаж сказать на видео, что они добровольно направились в Минск». Экипаж отказался выполнить это требование.

Вместе с тем О’Лири заявил, что политика запрета полетов — не в интересах отрасли и пассажиров, но белорусские и российские власти должны гарантировать, что подобное больше никогда не повторится.

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