ICAO ожидает промежуточный отчет по ситуации с самолетом Ryanair 23 июня

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) ожидает промежуточный отчет по ситуации с самолетом Ryanair ориентировочно 23 июня, говорится в пресс-релизе организации в среду.

"Промежуточный отчет будет представлен совету ИКАО к концу его текущей сессии, примерно 23 июня", - сказано в документе.

Там уточняется, что расследование инцидента продолжается, поэтому окончательный отчет ожидается на следующей сессии совета, которая начнется 13 сентября, передает Интерфакс.

"Беларусь и Польша уже предоставили некоторые предварительные сведения. Информацию также запрашивали из Греции, Ирландии, Литвы и Швейцарии", - говорится в релизе.