Россия может затребовать у Беларуси выдачу задержанной в Минске россиянки Сапеги

Кремль подтвердил намерение российских властей всеми возможными способами защищать права задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги и допускает юридическую возможность запроса ее передачи в РФ.

"Де-юре, безусловно, может (Россия поднять вопрос о передаче Сапеги – ред.). В любом случае российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки", - заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Владимир Путин рассчитывает затронуть тему россиянки Софии Сапеги на переговорах с Лукашенко, которые пройдут 28 мая в Сочи, а также ситуацию вокруг самолета Ryanair.

"… происходит обмен мнениями о ситуации в разных региональных точках напряжения, конфликтах. На этот раз президент Лукашенко проинформирует президента (Путина) об истории с самолетом. Также, наверняка, будет затрагиваться вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится сейчас в следственном изоляторе в Минске", - сообщил пресс-секретарь.

"Повестка в основном экономическая", - добавил Песков. - "В прошлый раз, когда обсуждались экономические вопросы, давались поручения экономическим блокам правительств, ведутся активные контакты по линии премьеров, ведомств. Все-таки отношения очень многоплановые".