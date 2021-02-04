Последнее обновление: 04.02.2021 14:34

Нацбанк РБ назвал фейком работу над дорожной картой о единой валюте Беларуси и РФ

Нацбанк Беларуси назвал фейком информацию об активной работе над дорожной картой о единой валюте Беларуси и РФ, опубликованную в телеграм-канале Народного антикризисного управления.

"Очередной фейк, не имеющий ничего общего с действительностью", - заявил представитель пресс-службы Нацбанка РБ, которого цитирует Интерфакс-Запад.

В четверг в телеграм-канале Народного антикризисного управления появилась информация о том, что в Нацбанке Беларуси идет активная работа по дорожной карте о единой валюте с Россией.

«Наши абсолютно надежные источники в Национальном банке Беларуси утверждают, что действительно возобновилась активная работа по подписанию дорожной карты о единой валюте с Россией», - говорится в сообщении НАУ.

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