Тихановская примет участие во встрече глав МИД Люблинской тройки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с литовским коллегой Габриэлиусом Ландсбергисом и польским коллегой Збигневом Рау проведут 29 января в онлайн-формате первое заседание Люблинского треугольника, на которое также приглашена лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, передает Укринформ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе, обозначат приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника в 2021 году. По инициативе украинской стороны в заседании примет участие приглашенная гостья - лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская", - говорится в сообщении.