Последнее обновление: 26.05.2021 19:01

Польша запретила самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство

Польша ввела запрет на вход в свое воздушное пространство самолетам белорусских авиаперевозчиков.

Об этом сообщил в среду в Twitter официальный представитель правительства республики Петр Мюллер.

"Кабмин принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии", - написал он.

По словам Мюллера, это решение - "реализация санкций, о которых просил во время [заседания] Европейского совета премьер-министр Матеуш Моравецкий", передает ТАСС.

Решение Варшавы последовало за инцидентом с вынужденной посадкой 23 мая в столице Белоруссии из-за не подтвердившегося позднее сообщения о минировании борта пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После приземления в Минске был задержан следовавший в Вильнюс один из основателей признанного Белоруссией экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, который разыскивался белорусскими властями.

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