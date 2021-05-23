Последнее обновление: 23.05.2021 20:49

МИД Польши вызвал посла Беларуси из-за задержания Протасевича

Министерство иностранных дел Польши в экстренном порядке вызвало посла Беларуси в Варшаве и потребовало немедленно освободить задержанного в Минске одного из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Об этом сообщил в воскресенье Польскому агентству печати премьер Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

"Незамедлительно, получив от служб информацию об угоне самолета, я обратился к министру иностранных дел с просьбой принять решительные меры по этому вопросу. В МИД в срочном порядке был вызван посол Беларуси в Варшаве. Мы требуем от властей Беларуси немедленного освобождения Романа Протасевича, а также незаконно задержанных Анжелики Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Мы также требуем прекращения репрессий в отношении независимых СМИ и общества", - заявил премьер.

Глава МИД Польши Збигнев Рау в Twitter также призвал немедленно освободить Протасевича, заявив, что ситуация с самолетом Ryanair - "это акт государственного терроризма, совершенный по приказу Лукашенко". "Напомню, что все террористы - враги человечества, их нужно осуждать и преследовать", - добавил министр.

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