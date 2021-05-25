Последнее обновление: 25.05.2021 19:00

Россиянка Сапега арестована на 2 месяца

Россиянка Софья Сапега арестована в Беларуси на два месяца и переведена в СИЗО КГБ Беларуси.

Об этом РБК сообщил ее адвокат Александр Филанович.

«Сегодня был допрос Софьи. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ. Следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь. С адвоката взята подписка о неразглашении. Ей оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь. В ближайшее время адвокат намерен посетить Софью по месту её содержания», — заявил Филанович.

Софья Сапега, как и Роман Протасевич, была задержана в результате захвата гражданского самолета авиакомпании Ryanair c последующей принудительной посадкой в Минске.

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