Последнее обновление: 25.05.2021 17:02

Власти Беларуси задержали россиянку Сапегу из-за подозрений в преступлениях в августе-2020

Белорусские власти подтвердили задержание гражданки РФ Софии Сапеги на 72 часа из-за подозрений в преступлениях в августе-сентябре 2020 года.

Как сообщает МИД России, вотношении задержанной будет принято решение об избрании ей меры пресечения либо освобождении в течение трех суток.

В МИД также сообщили, что российский консул встретился с родителями Сапеги и рекомендовал адвоката, он приступил к работе.

Кроме того, в Москве в самое ближайшее время ожидают получения разрешения на консульскую встречу с Сапегой.

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