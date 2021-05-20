ЕС подписал новый контракт с Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса

Европейская комиссия подписала третий контракт с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer на поставку 1,8 миллиарда доз вакцин от коронавируса в период с конца 2021 по 2023 год. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

"Это позволит приобрести 900 млн доз текущей вакцины и вакцины, адаптированной к штаммам, с возможностью покупки дополнительных 900 млн доз", - заявили в Еврокомиссии.

Контракт требует, чтобы производство вакцины базировалось в Евросоюзе, а основные компоненты поставлялись из ЕС, сообщает "Европейская правда".

В нем также отмечается, что с начала поставок в 2022 году доставка в ЕС гарантирована.

"Возможность для государств-членов перепродавать или передавать дозы нуждающимся странам за пределами ЕС или через механизм COVAX была усилена, что способствует глобальному и справедливому доступу к вакцине во всем мире. Этот новый контракт усилит производственные мощности ЕС по производству вакцин, что позволит обслуживать другие рынки по всему миру", - говорится в заявлении.

В начале мая актуализировался вопрос доступа к технологии изготовления вакцин, когда США допустили временное приостановление патентов на вакцины от коронавируса - как этого уже полгода требуют около 100 бедных стран.