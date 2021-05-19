В ЕС так и не договорились о "паспортах вакцинации"

Лидерам институтов ЕС не удалось завершить работу над схемой "паспортов вакцинации", которая даст возможность возобновить работу туристической сферы.

Представители Европейского парламента, Европейской комиссии и правительств стран-членов возобновят переговоры в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Еврокомиссия представила свое предложение о "цифровом зеленом сертификате" в марте, начав переговоры. Сертификат может открыть больше стран ЕС для путешествий внутри блока уже в конце июня, даже если пандемия коронавируса продолжится.