СМИ сообщили о попытке Трампа срочно вернуть войска из-за границы

Экс-президент США Дональд Трамп пытался в экстренном порядке вывести американские войска из-за границы после поражения на выборах президента.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники, передает РБК.

По информации издания, 9 ноября 2020 года, спустя шесть дней после выборов президента, в которых Трамп в конечном итоге уступил демократу Джо Байдену, один из ближайших помощников главы государства Джон Макэнти передал отставному полковнику Дугласу Макгрегору «лист с несколькими заметками». До этого Макгрегор согласился занять пост старшего советника министра обороны.

На листке бумаги было четыре пункта: «Вывести нас из Афганистана. Вывести нас из Ирака и Сирии. Завершить вывод [войск] из Германии. Вывести нас из Африки». Макэнти объяснил Макгрегору, что содержание записки — «это то, что хочет от вас президент».

По словам собеседников Axios, Макгрегор «был потрясен» содержанием записки, поскольку вывод американских солдат из-за границы не обсуждался ни с военным командованием США, ни с конгрессом. Полковник сообщил, что сомневается в возможности вернуть американские войска из-за рубежа до окончания срока полномочий Трампа на посту президента. Он также добавил, что подобные распоряжения всегда подкрепляются официальным приказом главы государства.

Спустя два дня в офис исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера поступил одностраничный документ за подписью Трампа с распоряжением вывести все американские войска из Сомали к 31 декабря 2020 года, а из Афганистана — к 15 января 2021 года. Пентагон связался с Белым домом, но помощники президента не смогли ответить, как появился приказ о выводе войск. Axios сообщает, что руководство служб нацбезопасности решило, что имеют дело с неофициальной операцией, которую проводит лично главнокомандующий.

Собеседники издания подчеркивают, что Трамп, судя по всему, не осознавал последствий своего распоряжении о немедленном выводе войск. В итоге помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, Миллер и председатель Объединенного комитета начальников штабов смогли убедить главу государства в ошибочности его распоряжения.

14 апреля Байден объявил о выводе войск из Афганистана, завершить процесс планируется к 11 сентября. По словам президента, американские военнослужащие выполнили все поставленные задачи. По данным The Wall Street Journal, европейские союзники США просили Вашингтон отсрочить вывод войск, чтобы дать силам НАТО больше времени для ухода из Афганистана.