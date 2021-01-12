Трамп объявил режим ЧС в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить безопасность перед инаугурацией избранного главы государства Джо Байдена.

«Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям города по реагированию на экстренные обстоятельства, связанные с инаугурацией президента», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает РБК.

Режим ЧС введен в Вашингтоне на две недели, с 11 по 24 января. Инаугурация Байдена состоится 20 января.

После объявления режима ЧС власти Вашингтона смогут получить федеральное финансирование, а также воспользоваться ресурсами федеральных органов, таких как Агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Трамп решил ввести режим ЧС в Вашингтоне после беспорядков, которые прошли в столице 6 января. Тогда сторонники Трампа собрались на многотысячный митинг перед заседанием конгресса, который должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно им, президентские выборы выиграл соперник Трампа демократ Джо Байден.

Сторонники действующего президента прорвали полицейское оцепление перед Капитолием и ворвались в здание. Полицейским удалось вытеснить протестующих лишь через несколько часов. Для разгона демонстрантов они использовали слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие. В ходе столкновений погибли пять человек, в том числе сторонница Трампа и офицер полиции.

После случившегося Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к мятежу, а в конгрессе подготовили проект об импичменте президента: в палате представителей считают, что Трамп поставил под угрозу безопасность страны, а также предал доверие к себе как к президенту. Сам глава государства также осудил насилие во время беспорядков и пообещал мирно передать власть.