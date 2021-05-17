Беларусь за 3 месяца 2021 года увеличила выручку от экспорта калия на 14,8%

Экспорт калийных удобрений из Беларуси в январе-марте 2021 года в стоимостном выражении составил $609,1 млн, увеличившись на 14,8% к уровню января-марта 2020 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на Белстат.

Выручка от экспорта калия в Китай выросла в 6 раз до $85,9 млн, в США - в 3,6 раза, до $75,2 млн. Экспорт на традиционно самый крупный для Беларуси рынок - в Бразилию - вырос на 8,9%, до $96,5 млн.

Выручка от поставок калийных удобрений в Малайзию составила $30,1 млн (рост на 7,1%), Таиланд - $20,7 млн (рост на 14,3%). Поставки в Индию равнялись $59,4 млн (снижение на 21,5%), в Индонезию - $25,9 млн (снижение на 31,7%), Марокко - $20,9 млн (рост на 20,5%), Турцию - $15,3 млн (снижение на 27,4%). Экспорт в Норвегию снизился на 23,8%, до $17,7 млн, в Польшу - на 24,8%, до $20 млн.

Поскольку статистику по экспорту калийных удобрений в физическом выражении Белстат не публикует с середины 2020 года, достаточно сложно сказать, какой ценой стране далось подобное увеличение выручки с учетом того, что ранее конкуренты неоднократно обвиняли БКК (читай Беларусь) в демпинге на мировом калийном рынке.

Экспорт калийных удобрений из Беларуси в 2020 году в стоимостном выражении был равен $2,41 млрд, сократившись на 13% к уровню 2019 года. В натуральном выражении экспорт вырос на 14,7% до 7,14 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества).

Беларусь в январе-марте 2021 года экспортировала 281,7 тыс. тонн смешанных минеральных удобрений, что на 4,7% меньше, чем годом ранее. В стоимостном выражении экспорт смешанных удобрений снизился на 6,2%, до $88,04 млн. Основной объем был поставлен на Украину - 164,3 тыс. тонн (снижение на 11,9%) на $51,9 млн (снижение на 15,4%) и страны ЕС - 113,4 тыс. тонн (на 9,8% больше) на $33,5 млн (рост на 24,3%).