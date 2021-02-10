Последнее обновление: 10.02.2021 18:56

Беларусь договорилась с Китаем о поставках калийных удобрений

Белорусская калийная компания договорилась с Китаем о поставках калийных удобрений по $247 за тонну.

«10 февраля 2021 г. Белорусская калийная компания достигла соглашения с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) об установлении контрактной цены в размере 247 долларов США за тонну. Цена установлена на 2021 год со сроком поставки до 31 декабря 2021 года», - говорится в сообщении на сайте БКК.

Компания не указывает объем поставок в Китай.

29 января БКК сообщила о контракте на поставку 800 тыс. тонн калия в Индию по аналогичной цене – $247 за тонну.

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