Министр транспорта Беларуси всерьез говорит о перевалке калия через Мурманск

Беларусь готова оперативно реагировать на скорое прекращение перевозок калийных удобрений через Литву из-за введенных санкций США, перенаправив грузопоток на порты России.

Такое заявление сделал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко после доклада Лукашенко.

"У нас в феврале было подписано соглашение с Российской Федерацией. Мы фактически с февраля на российские порты перевезли порядка одного миллиона тонн нефтепродуктов. Соответственно, у нас есть альтернатива. Это порты Ленинградской области, Мурманска. Эти схемы наработаны. Поэтому будем очень оперативно реагировать на изменения либо введение каких-то дополнительных ограничений в части перевозки калийных удобрений", - сказал Авраменко, которого цитирует БелТА.

Ранее, Лукашенко заявил, что Беларусь будет поставлять калий в Китай северным морским путем.

«В Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай. Это наш основной рынок. И в Индию - юго-восток», - сказал Лукашенко.

Основным рынком для белорусского калия в 2020 году стала Бразилия: в Бразилию отгружено продукции на 522 млн долларов, в Китай — на 320,7 млн долларов, в Индию — на 290 млн долларов.

Расстояние между Солигорском и Клайпедой составляет более 600 км, между Солигорском и Мурманском – около 2,3 тыс. км