РФ и Беларусь задумались о создании терминала для перевалки удобрений

Россия и Беларусь могут к лету 2021 года принять решение о создании терминала для перевалки белорусских удобрений в одном из российских портов.

"Вопрос создания терминала в Усть-Луге для транзита белорусских удобрений обсуждается. Пока окончательно место не выбрано. Но желание у белорусской стороны есть, желание у нас помочь белорусской стороне тоже есть. Я думаю, к лету мы определимся, и будет понятно место расположения терминала, его размер, в основном [обсуждается| Усть-Луга", - сообщил руководитель Росморречфлота Андрей Лаврищев, которого цитирует ТАСС.

РФ и Беларусь в феврале 2021 года заключили межправительственное соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов через российские морские порты. Соглашение предполагает перевалку в 2021-2023 годах более 9,8 млн тонн грузов - это мазут, бензин, газойль и масло. Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay.