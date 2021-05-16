Последнее обновление: 16.05.2021 18:54

Беларусь лишилась права на проведение этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) лишил Беларусь права проведения этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году , сославшись на "текущую ситуацию» в стране.

Соревнования должны были пройти в Раубичах с 3 по 6 мая 2022 года.

"Решение о переносе мероприятия было принято Исполнительным комитетом в связи с текущей ситуации в Беларуси ", – говорится в сообщении IBU.

Ранее, Беларусь лишилась чемпионата мира по хоккею, чемпионата мира по пятиборью и лазерному бегу, чемпионата Европы по настольному теннису.

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