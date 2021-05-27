Чемпионат Европы по велотреку в Минске отменили

Европейский велосоюз объявил об отмене июньского чемпионата Европы по велотреку, который должен был состояться в Минске с 23 по 27 июня. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной для отмена соревнований велосоюз назвал нынешнюю международную ситуацию.

После событий вокруг экстренной посадки рейса Ryanair и задержания блогера Романа Протасевича национальные федерации велоспорта начали отказываться от участия в чемпионате. 25 мая об этом решении объявила Германия, затем Великобритания и Нидерланды. 26 мая Литва также отказалась участвовать в соревнованиях.