Последнее обновление: 13.05.2021 18:55

Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение

Члену Координационного совета и штаба Бабарико Марии Колесниковой предъявлено окончательное обвинение.

Как сообщает штаб Виктора Бабарико, ее обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности);

ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем);

ч. 1 ст. 361−1 (создание экстремистского формирования и руководство им).

Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Еще одному члену президиума Координационного совета и адвокату Колесниковой Максиму Знаку недавно предъявили окончательное обвинение. Его также обвиняют по тем же трем статьям.

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