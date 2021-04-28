СК завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского и Статкевича

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича . Об этом заявил начальник главного следственного управления СК Евгений Архиреев.

Всего в качестве обвиняемых по делу проходят шесть человек.

Тихановскому, Сакову, Попову инкриминированы организация массовых беспорядков на территории Беларуси в 2020 году (ч.1 ст.293 Уголовного кодекса); распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов (ч.3 ст.130 УК); угрозы в адрес председателя Центризбиркома (ч.2 ст.191 УК); организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч.1 ст.342 УК).

Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (ч.1 ст.293 УК).

Действия Лосика и Цыгановича квалифицированы как разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц (ч.3 ст.130 УК), и организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч.1 ст.293 УК).

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.