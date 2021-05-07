Последнее обновление: 07.05.2021 17:40

Pfizer/BioNTech подали заявку на полное одобрение вакцины от COVID-19 в США

Категории: США Вакцина

Американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech обратились в Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) с просьбой полностью одобрить их вакцину от коронавируса для применения людей с 16 лет на территории страны. Об этом сообщает CNBC.

Таким образом, Pfizer/BioNTech стали первыми в США, кто подал заявку на полное одобрение от регулятора.

В конце декабря американский регулятор выдал экстренное разрешение на применение препарата.

Для получения полного одобрения компаниям придется продемонстрировать, что они могут надежно производить вакцины. В случае утверждения, компании могут продавать свой препарат непосредственно потребителям и, возможно, изменить цены на вакцины.

Одобрение регулятором также позволит вакцине остаться на рынке после того, как пандемия закончится.

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