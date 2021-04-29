Последнее обновление: 29.04.2021 09:49

Pfizer анонсировала появление таблеток от коронавируса

Категории: США Вакцина

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла анонсировал появление таблеток от коронавируса до конца 2021 года. По его словам, сейчас компания работает над экспериментальным препаратом. Об этом шла речь в интервью главы Pfizer телеканалу CNBC.

Как рассказал Бурла, в марте 2021 года компания Pfizer начала испытания таблеток от коронавируса. Этот препарат является частью класса лекарств, называемых ингибиторами протеазы. Такие ингибиторы также применяются для лечения ВИЧ и гепатита C.

"Мы работаем над созданием двух вариантов препарата от коронавируса, которые можно будет использовать для лечения в домашних условиях. Один из них инъекционный, второй - пероральный. Мы надеемся, что эти лекарства будут работать и против новых штаммов коронавируса. Сейчас мы активно работаем над ним, и до лета рассчитываем поделиться хорошими новостями", - сказал он.

Гендиректор Pfizer добавил, что появление такого препарата позволит больным коронавирусом не посещать медучреждения без лишней необходимости и лечиться дома.

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