Великобритания выдворит российского военного атташе

Великобритания объявила о выдворении российского военного атташе, лишении дипломатического статуса некоторых объектов недвижимости, а также ограничении срока действия российских дипломатических виз. Об этом сообщает Reuters.

Британский министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что эти действия являются следствием злонамеренной деятельности России по всей Британии и Европе.

"Мы вышлем российского военного атташе, который является необъявленным офицером военной разведки", – заявил Клеверли в парламенте.

Кроме того, по его словам, с нескольких объектов недвижимости будет снят дипломатический статус.

"Мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, в том числе ограничиваем продолжительность пребывания российских дипломатов в Великобритании", – добавил он.