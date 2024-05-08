Последнее обновление: 08.05.2024 17:03

Путин: Беларусь присоединится к РФ на учениях с ядерным оружием

Беларусь присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, сообщил в четверг Путин.

"Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и Лукашенко об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно", - сказал он.

"В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям, соответствующие указание Министерствам обороны и Генеральным штабам дано", - добавил Путин.

В свою очередь Лукашенко заявил журналистам, что Россия и Беларусь решили синхронизировать учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, провести второй и третий этапы вместе.

"Первый этап мы провели, можно сказать, порознь, но нами было принято решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этап вместе. Владимир Владимирович правильно подчеркнул, это не первый раз. У нас это третья тренировка. В России, наверное, десятки были, поэтому мы синхронизировались. И генеральные штабы уже, как мне сказал министр обороны России, они приступили к исполнению этих поручений", - сказал Лукашенко.



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