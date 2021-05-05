Последнее обновление: 05.05.2021 13:22

В Верховный суд направлено дело Тихановского, Лосика и Статкевича

Генпрокуратура направила в Верховный суд дело Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Николая Статкевича и еще нескольких человек.

Согласно информации, они проходят как сообщники.

«Тихановский, Статкевич и привлеченные ими Саков, Попов, Лосик, Цыганович и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Беларуси в 2020 году», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По подсчетам властей, в результате «противоправных действий Тихановского и его сообщников государству нанесен ущерб на сумму более чем 3 млн рублей».

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование