В Верховный суд направлено дело Тихановского, Лосика и Статкевича

Генпрокуратура направила в Верховный суд дело Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Николая Статкевича и еще нескольких человек.

Согласно информации, они проходят как сообщники.

«Тихановский, Статкевич и привлеченные ими Саков, Попов, Лосик, Цыганович и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Беларуси в 2020 году», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По подсчетам властей, в результате «противоправных действий Тихановского и его сообщников государству нанесен ущерб на сумму более чем 3 млн рублей».