Объявили дату суда над активистами «Европейской Беларуси»

12 мая в Могилевском областном суде начнут рассматривать дела активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского и Андрея Войнича.

Вместе с ними также будут «судить» Павла Северинца и общественную активистку Ирину Счастную.

Павел Северинец находится в ИВС с 7 июня. Его задержали после пикета, который проходил на Комаровке. Политик отбывал административные сутки ареста за участие в акциях протеста.

Блогер Дмитрий Козлов был задержан 10 июня. Евгений Афнагель, Павел Юхневич и Андрей Войнич незаконно находятся под арестом с 26 сентября. Максима Винярского задержали 26 января.