Большая часть Италии переходит в "желтую" зону

С понедельника 26 апреля большая часть Италии перейдет в "желтую" зону по ситуации с коронавирусом, что означает ослабление ряда карантинных ограничений.

На данный момент все регионы страны входят в "красную" или "оранжевую" зоны. С понедельника 13 регионов и две автономные провинции перейдут в желтую зону, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Это Абруццо, Кампания, Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Лигурия, Ломбардия, Молизе, Марке, Пьемонт, Тоскана, Умбрия, Венето и автономные провинции Больцано и Тренто.

В этих регионах, в том числе, частично откроются рестораны и бары - клиентов будет разрешено принимать на открытых площадках.

Также с определенными ограничениями открываются кинотеатры, театры и музеи.

Оранжевыми останутся 5 регионов, а красной - только Сардиния, где и дальше необходимо будет иметь важную причину для выхода из дома, а "второстепенные" магазины остаются закрытыми.

Для контроля за соблюдением мер безопасности планируют задействовать около 70 тыс. правоохранителей - от проверок открывшихся заведений до предотвращения скоплений людей на улицах и площадях.

В Риме в самых популярных местах установят заграждения, чтобы контролировать количество людей.

Большая часть страны перешла в "красную зону" с середины марта.