Последнее обновление: 03.03.2021 18:54

В Италии обнаружили «нигерийский» штамм коронавируса

В итальянском городке Брешия, который находится к северу от Милана, ученые выявили новый «нигерийский» штамм коронавируса. Об этом во вторник сообщил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо.

«Впервые в Италии мы выделили штамм, несущий мутации, которые вызывают обеспокоенность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19», - сказал Карузо, которого цитирует ANSA.

Открытие было сделано в лабораториях больницы Спедали.

Город Брешия находится в усиленной оранжевой коронавирусной зоне всю последнюю неделю.

В настоящее время исследователям известны несколько видов коронавируса с генетическими изменениями, к ним относятся «британский» и «нигерийский» штаммы. Всемирная организация здравоохранения также отметила, что все вирусы со временем меняются.



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