Последнее обновление: 21.04.2021 16:42

В Китае разработали беспилотник-амфибию

Исследователи из Шанхайского университета Цзяотун разработали беспилотник, который может взлетать с воды и нырять.

Названный в честь китайского божества Нечжа летательный аппарат имеет фиксированные крылья вдоль фюзеляжа и роторы сверху, сообщает "Синьхуа".

Конструкция объединяет концепции подводного планера и беспилотного летательного аппарата.

По словам исследователей, аппарат может работать на глубине 50 метров под водой и имеет максимальную грузоподъемность в 5 кг.

Эксперты отмечают, что "Нечжа" можно широко использовать не только в морских поисково-спасательных операциях, но и для океанологических исследований.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование