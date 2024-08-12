Китай протестировал самый большой грузовой дрон в мире

В Китае успешно опробовали крупнейший на сегодняшний день грузовой дрон, а также совершили первый полет вертолетного такси на новом маршруте в Шанхай. Об этом сообщает Reuters.

Дрон, разработанный государственной компанией Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co, имеет грузоподъемность 2 тонны. Он совершил свой первый полет в провинции Сычуань, длившийся около 20 минут. Этот дрон, с размахом крыльев 16,1 метра и высотой 4,6 метра, чуть больше самого популярного легкого самолета — Cessna 172.

Этот полет дрона Tengden состоялся после первого полета в июне другого грузового дрона, разработанного государственной компанией Aviation Industry Corp of China (AVIC). Дрон HH-100 может перевозить до 700 кг груза на расстояние до 520 км. В следующем году AVIC планирует опробовать еще больший дрон – TP2000, способный нести до 2 тонн и преодолевать вчетверо большее расстояние.

Китай уже начал коммерческие доставки с помощью дронов. К примеру, в мае компания Phoenix Wings, являющаяся частью гиганта доставки SF Express, начала доставлять свежие фрукты с острова Хайнань в провинцию Гуандун.

Также состоялся первый полет коммерческого пассажирского вертолета на маршруте из города Куньшань в Шанхайский аэропорт Пудун. Стоимость билета в одну сторону составляет до 1800 юаней ($250), и предполагается, что время в пути сократится до 20 минут вместо нескольких часов. Этот маршрут, который откроется 18 августа, планирует обслуживать до 30 тысяч пассажиров в год. Шанхай также планирует расширить сеть маршрутов в другие города в дельте реки Янцзы.