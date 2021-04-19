В Литве ослабили карантин: открылись торговые центры и кинотеатры

В Литве с 19 апреля возобновили работу торговые центры, кинотеатры, театры, концертные залы, также теперь можно проводить небольшие мероприятия.

Согласно принятому на прошлой неделе решению, магазины в торговых центрах работают только с понедельника по пятницу, в выходные они закрыты, сообщает Delfi.

Магазины промтоваров, ветеринарные аптеки и магазины для животных, салоны оптики, аптеки и магазины с отдельным входом смогут, как и раньше, работать в выходные дни.

Во всех торговых центрах на одного покупателя должно выделяться 50 квадратных метров площади или же в одном магазине можно обслуживать только одного человека.

С понедельника снова работают кинотеатры, театры - можно проводить мероприятия со зрителями как в помещениях, так и на улице. В то же время, на таких мероприятиях могут присутствовать не более 150 человек, они не должны занимать более 30% мест в зале.

Позже на этой неделе в Литве откроются уличные кафе, а со следующей недели - спортклубы. Все эти виды деятельности были запрещены с 16 декабря 2020 года из-за эпидемии коронавируса.