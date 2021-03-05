Власти РБ сменили главу Банка развития

Белорусские власти неожиданно, но достаточно закономерно с точки зрения нынешних порядков в стране решили сменить председателя правления Банка развития.

Нового главу банка коллективу представил сам премьер Роман Головченко.

"Наблюдательный совет банка принял решение о назначении Александра Егорова на должность председателя правления. Назначение в установленном порядке согласовано с главой государства", - сказал Головченко (цитата БелТА).

Егоров, ранее занимавший должность зампреда Беларусбанка, приступит к исполнению своих обязанностей уже с 9 марта.

До настоящего времени банк возглавлял Андрей Жишкевич, которого считали человеком Сергея Румаса. Г-н Жишкевич в свое время возглавлял МТБанк.

Смена главы банка произошла после серии новостей о самом Румасе, а также сообщениях о дальнейшем развитии дела в сфере деревообработки.

Еще осенью были задержаны исполнительный директор Банка развития Ирина Конепо и директор, дочерней компании Банка развития «БР-Консалт» Алексей Жиренков.

Унитарное предприятие «БР-Консалт» с 2016 года является управляющей компанией холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности BORWOOD. В настоящий момент в холдинг включены 9 предприятий деревообработки — «Гомельдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев», «ФанДОК», «Борисовдрев», «Витебскдрев», «Могилевдрев», Новосверженский лесозавод и «Мозырский ДОК», единый оператор по реализации продукции холдинга — «Белорусская лесная компания», лесозаготовительное предприятие — «БР-Форест».

Накануне, Лукашенко указом лишил Банк развития права принимать участие в управлении деревообрабатывающими предприятиями, акции которых находятся в залоге у банка.