МТБанк выкупил контрольный пакет акций Идея банка

МТБанк 1 апреля 2021 года прибрел 99,999% акций ЗАО «Идея Банк» (Беларусь), выкупив доли у Getin Holding S.A. и Getin International S.A. (Польша).

Как сообщает пресс-служба МТБанка, стоимость сделки составила 50 млн белорусских рублей ($19 млн).

Со 2 апреля начнется процесс присоединения Идея Банка к МТБанку, пока ЗАО «Идея Банк» продолжит самостоятельную работу. Планируется, что присоединение ЗАО «Идея Банк» к ЗАО «МТБанк» произойдет до конца 2021 г. По окончании процесса интеграции объединенный банк будет работать под общим брендом МТБанка.

«Все продукты и услуги ЗАО «Идея Банк» в переходном периоде останутся доступны его клиентам в полном объеме: сохраняются все условия, возможность пользоваться текущими счетами, депозитами, платежными карточками, мобильным и интернет-банками, осуществлять необходимые платежи, получать консультации и поддержку специалистов в привычной для них среде», - говорится в сообщении МТБанка.

ЗАО «Идея Банк» – коммерческий банк, работающий на белорусском рынке с 2004 г. До 1 апреля 2021 г входил в холдинг Getin Holding S.A. (Польша). Развивает преимущественно розничное направление бизнеса, также оказывает финансовые услуги клиентам сегмента микро-, малого и среднего бизнеса.

ЗАО «МТБанк» зарегистрировано Нацбанком Беларуси в марте 1994 г. Является универсальным коммерческим банком со 100% национальным капиталом. Входит в список системно значимых кредитных организаций Республики Беларусь. Акционерами банка являются: СЗАО «Энерго оил» и ОДО «Белнефтегаз». Конечными бенефициарными собственниками банка являются белорусские бизнесмены Алексей Олексин и Инна Олексина.