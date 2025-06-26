Китай сокращает закупки сжиженного газа восьмой месяц подряд

Импорт сжиженного природного газа в Китай в июне сократится примерно на 12% в годовом измерении. Об этом пишет Bloomberg.

По оценкам аналитиков Kpler, в июне 2025 года Китай импортирует около 5 млн тонн СПГ - на 12% меньше, чем в июне прошлого года.

Причинами являются стабильные поставки трубопроводного газа из России и Центральной Азии, а также рост внутреннего производства.

В прошлом году Китай был крупнейшим покупателем СПГ в мире. В этом году страна сократила закупки из-за высоких спотовых цен и даже начала перепродавать партии за границу с целью получения прибыли. Аналитики отмечают, что спрос может вырасти в летние месяцы из-за увеличения использования кондиционеров.

Согласно данным Bloomberg, 30-дневный средний объем импорта СПГ в КНР по состоянию на 24 июня составил 169 тыс. тонн в сутки, что на 7% ниже среднего пятилетнего показателя.

Между тем Европа продолжает активно накапливать запасы: на 24 июня уровень хранения газа составил 57%, хотя это и ниже пятилетней нормы (66%). Импорт СПГ в ЕС на 47% выше среднего уровня.