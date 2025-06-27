Раскрыта масштабная схема контрабанды товаров из Китая в ЕС

Европейская прокуратура (EPPO) заявила о раскрытии схемы незаконного импорта китайских товаров через греческий порт Пирей.

Как сообщается на сайте EPPO, масштабную операцию под кодовым названием "Калипсо" провели 26 июня в Греции, Испании, Франции и Болгарии. Расследование касается ввоза в ЕС из Китая текстиля, обуви, электросамокатов, электровелосипедов и т.п. без уплаты пошлин и налогов.

Операция, охватившая 14 стран, включала более 100 обысков и 10 арестов (в том числе двух таможенников).

Правоохранители изъяли тысячи электровелосипедов и электроскутеров, а также 480 контейнеров для дальнейшей проверки и верификации в порту Пирей.

Изъято оружие, €5,8 млн наличными, криптовалюта, конфискованы 11 объектов недвижимости в Испании, 27 транспортных средств и предметы роскоши.

В Греции также вынесено постановление о замораживании активов для ареста недвижимости, лодок и банковских счетов.

Суть схемы заключалась в том, что товары из Китая прибывали преимущественно через порт Пирей (Греция) с поддельными документами и заниженной стоимостью, чтобы избежать уплаты таможенных пошлин и НДС.

Через сеть фиктивных компаний их "продавали" в другие страны ЕС, где они якобы должны были реализовываться, но на самом деле попадали на черный рынок. Прибыль отмывалась и переправлялась обратно в Китай.

Общий ущерб оценивается примерно в €700 млн. Более €250 млн приходится на неуплаченные таможенные сборы, а около €450 млн – на неуплаченный НДС.

Расследование продолжается, и масштабы ущерба могут оказаться еще больше.