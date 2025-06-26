В Финляндии недвижимость продолжает дешеветь

Цены на вторичное жилье в Финляндии снизились на 1,3% по сравнению с маем прошлого года.

Снижение стоимости жилья в Финляндии особенно заметно в крупных городах. В шести крупнейших городах цены упали на 2,3% по сравнению с прошлым годом. Больше всего эта тенденция проявилась в Вантаа, где за год стоимость снизилась на 5,2%, сообщает вещатель Yle.

За пределами крупных городов цены на вторичное жилье выросли на 0,2%.

Причем стоимость квартир в многоквартирных домах в Финляндии снизилась больше, чем на таунхаусы.