Последнее обновление: 26.06.2025 18:00

Никарагуа заинтересовалась белорусским опытом создания национальной платежной системы

Сегодня в Минске глава Нацбанка Беларуси Роман Головченко провел переговоры с никарагуанской делегацией во главе с советником Сопрезидентов Республики Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Факундо Ортега Мурильо.

Как сообщает пресс-служба регулятора, никарагуанская сторона высказала заинтересованность в белорусском опыте создания национальной платежной системы, а также проявила интерес к программным продуктам белорусских разработчиков.

На встрече обсуждались направления развития белорусско-никарагуанского экономического сотрудничества, в том числе в таких сферах как IT, образование, создание совместных предприятий и др.



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