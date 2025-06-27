В Беларуси хотят создать оптовый рынок электроэнергии. Это следует из заявлений министра энергетики Дениса Мороза, которые он озвучил 26 июня на Евразийском экономическом форуме в Минске.

Говоря о формировании оптового рынка электроэнергии, Денис Мороз подчеркнул, что он будет собой представлять новую систему между субъектами внутри нашей страны.

«В рамках формирования новой системы взаимоотношений мы как раз таки и сможем добиться повышения экономической эффективности и надежности работы энергосистемы <...>. Мы должны быть более эффективны и экономичны. Планируется сформировать рынок, который будет собой представлять взаимоотношения между участниками Беларуси, занимающимися производством электрической энергии и ее покупкой на оптовом рынке. В последующем развитие будет включать в себя взаимоотношения между автономными покупателями электроэнергии и индивидуальными покупателями в рамках отдельных предприятий», - рассказал чиновник.

Кроме того, по его словам, в Беларуси создан необходимый потенциал для экспорта электроэнергии.

«Электрическая энергия — это наиболее удобный энергетический ресурс для того, чтобы его преобразовать в любой другой вид энергии. Именно поэтому электроэнергетическому рынку в каждом из государств уделяется очень серьезное внимание. Не исключение и Беларусь», - сказал Мороз.

По его словам, в начале 2010-х годов достаточно большой объем электроэнергии Беларусь вынуждена была импортировать.

«Мы понимали, что эта ситуация создает определенные угрозы энергетической безопасности нашей страны. Была принята соответствующая концепция, разработаны и реализованы мероприятия. Одно из которых, — важнейшее, наверное, — строительство Белорусской атомной электростанции. Сейчас импортом энергетической энергии мы не занимаемся. При этом, безусловно, у нас создан необходимый потенциал для экспорта электроэнергии», - отметил Денис Мороз.