Население РФ не верит в серьезное снижение инфляции

Медианная оценка инфляционных ожиданий населения РФ на годовом горизонте в июне уменьшилась, но остается высокой — 13,0% (месяцем ранее — 13,4%). Об этом свидетельствуют результаты опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

«Инфляционные ожидания населения остаются повышенными по сравнению со значениями, наблюдавшимися в период низкой инфляции 2017–2019 годов», - констатировали в ЦБ.

Медиана ожиданий на пять лет снизилась до 11,4%. В то же время наблюдаемая населением годовая инфляция несколько повысилась — до 15,7%.

Результаты опроса населения традиционно расходятся с макроэкономическим прогнозом аналитиков, которые в мае прогнозировали инфляцию на конец 2025 года на уровне 7,1%, а на конец 2026-го — 4,6%. В 2027 году опрошенные Банком России аналитики ожидают инфляцию 4,2%.