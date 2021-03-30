Последнее обновление: 30.03.2021 19:50

Мининформ РБ вынес предупреждение газете «Новы Час» за «вред национальным интересам»

Министерство информации Беларуси вынесло предупреждение газете «Новы Час», письмо ведомства опубликовано на сайте издания.

Претензии Мининформа касаются четырех материалов издания: «Чаму дыялогу не было, няма i не будзе», «Крымiнальны 2020-ты. Як i за што пратэстоўцы атрымлiвалi тэрмiны зняволення», «Пакуль мяне дапытвалi, побач збiвалi людзей, i нiкora гэта не бянтэжыла», «Гета для ўлады».

Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности пришла к выводу, что публикации способствуют нанесению вреда национальным интересам Беларуси, передает БелаПАН.

Названные публикации газеты, говорится в письме, создают предпосылки «для воспрепятствования обеспечению эффективного функционирования государственных институтов в интересах общества», «реализации конституционных прав граждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации, эффективному информационному обеспечению государственной политики» и «могут нанести вред национальным интересам Республики Беларусь» в политической и информационной сферах.

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