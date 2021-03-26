Последнее обновление: 26.03.2021 12:52

Книга «Белорусский Донбасс» признана экстремистской

Книга «Белорусский Донбасс», авторами которой стали журналисты Игорь Ильяш и Катерина Андреева, признана судом экстремистской.

Об этом сообщает Еврорадио со ссылкой на журналиста Романа Васюковича.

Таким образом, книга запрещена на территории Беларуси, и теперь судить будут Васюковича за то, что он эту книгу ввез на территорию Беларуси. И никого не волнует, что срок привлечения Васюковича к ответственности уже истек – книга была ввезена еще в прошлом году.

«Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды и розни, пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к расовой, национальной, религиозной принадлежности, пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики, материалы и инструкции по взрывному делу, которые можно использовать в планировании и совершении террористических актов путём подрыва гражданских и (или) военных объектов», - говорится в вердикте суда.

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