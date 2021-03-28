Более 400 человек застрелены за протесты против путчистов в Мьянме

Специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс в воскресенье, 28 марта, осудил расстрел демонстрантов в День вооруженных сил страны, назвав это "массовым убийством".

По словам Эндрюса, военная хунта "покрыла День ВС Мьянмы позором, совершив массовое убийство мужчин, женщин и очень маленьких детей по всей стране".

"Вопрос заключается в том, какую позицию занимает сейчас международное сообщество, - говорится в обращении эксперта. - Некоторые в буквальном смысле поддерживают хунту в Мьянме, используя военное оружие против собственного народа. Некоторые произносят сформулированные под кальку слова соболезнования. Другие предлагают разрозненные, нескоординированные действия. А кто-то просто молчит". "Уже давно пришло время для серьезных, скоординированных действий", - резюмирует Эндрюс, обращаясь к мировому сообществу.

С точки зрения эксперта, Совет Безопасности ООН является "подходящим местом для анализа кризиса подобного масштаба". В случае если Совбез ООН не сможет начать действовать, необходимо немедленно созвать внеочередной международный саммит для обсуждения положения в Мьянме, указывает Эндрюс.

В качестве конкретных действий, направленных на защиту народа Мьянмы от произвола военной хунты, эксперт предлагает перекрыть доступ путчистов к финансовым фондам страны, пополняющимся за счет продажи нефти и газа, а также лишить силовиков доступа к вооружениям и технологиям двойного назначения. Кроме этого, необходимо начать расследование в отношении тех, кто несет ответственность за ужасные деяния, жертвами которых стали жители Мьянмы, указывает спецдокладчик ООН.

27 марта, в День ВС Мьянмы десятки человек вышли с протестом на улицы страны, несмотря на предупреждения военных о том, что они готовы открыть огонь на поражение. В результате представители хунты застрелили в этот день около 100 мирных жителей, в том числе несколько детей.

В общей сложности, по данным агентства Reuters, с начала путча в Мьянме число жертв среди мирного населения достигло порядка 400 человек.

Вечером 27 марта главнокомандующие ВС 12 стран, в том числе Германии, опубликовали совместное заявление, в котором резко осудили применение силами безопасности Мьянмы летального оружия в отношении протестующих. Профессиональная армия следует международным стандартам поведения и несет ответственность за защиту народа, которому служит, а не причиняет ему вред, говорится в этом документе.

В свою очередь, Россия отправила своих военнослужащих в Мьянму для участия в ежегодном параде по случаю Дня ВС страны. Выступая на этом параде, главнокомандующий вооруженными силами этой азиатской страны Мин Аун Хлайн назвал Российскую Федерацию "подлинным другом Мьянмы".