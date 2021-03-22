Медики в Мьянме провели акцию протеста против путчистов

Врачи в Мьянме в воскресенье, 21 марта, устроили акцию протеста в Мандалае против военных, пришедших к власти в стране.

Демонстрация собрала около 100 сотрудников больниц и аптек, а также студентов-медиков. Участники акции держали плакаты с изображением арестованной лауреатки Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Акция прошла утром, чтобы избежать столкновений с силовиками, передает DW.

Между тем, в Мьянме растет число погибших в ходе протестов. По сведениям местных СМИ, в городе Моунъюа демонстрант был застрелен силовиками при возведении уличной баррикады. По данным базирующейся в Таиланде правозащитной организации "Ассоциация помощи политзаключенным” (AAPP), в Мьянме убиты уже 247 противников путча.

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. Согласно официальным итогам голосования, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов. В конце февраля пришедшие к власти военные объявили результаты выборов недействительными.

Лидер Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, насилие со стороны силовиков растет. Евросоюз готовит санкции против компаний в Мьянме, управлением которыми занимается военная хунта.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.