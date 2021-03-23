СК РБ: В Минске возбуждено 935 уголовных дел против участников акций протеста

Управление Следственного комитета по Минску с августа 2020 года возбудило 935 уголовных дел в отношении участников мирных акций протеста.

"С начала массовых несанкционированных акций в столице с августа прошлого года возбуждено 935 уголовных дел, которые непосредственно связаны с массовыми беспорядками в городе. В суд переданы дела в отношении 221 обвиняемого", - заявил сегодня начальник управления СК по Минску Сергей Паско, передает корреспондент БЕЛТА.

«Только за два месяца текущего года среди всех уголовных дел 10% - дела о массовых беспорядках», - сообщил он.