Беларус приговорен к полутора годам «химии» за, что показал милиции трусы

Лидер группы Mister X Игорь Банцер осужден на полтора года "химии" судом Ленинского района Гродно 19 марта за перфоманс в трусах перед сотрудниками МВД во время протестной акции.

Банцера обвинили по части первой статьи 339 Уголовного кодекса (хулиганство).

Игоря Банцера судили за уличный перформанс, который он совершил в ночь с 4 на 5 сентября, танцуя в розовых шортах перед милицейской машиной, а потом сбросив шорты и оставшись в стрингах.

Под стражей Игорь Банцер находился с 20 октября. В самом начале судебного процесса 3 марта он объявил сухую голодовку.

Также суд постановил зачислить в отбытый срок пять месяцев пребывания под арестом, которые числятся как день за два. Игорь Банцер сейчас на свободе до момента направления в место отбывания наказания.