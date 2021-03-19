Лукашенко опять обещает беларусам других президентов

После того, как за сутки почти полмиллиона беларусов обозначили свое мнение по вопросу о начале переговорного процесса между оппозицией и агрохунтой, Лукашенко опять пообещал населению синеокой «других президентов».

Правда, когда наступит эпоха других, он на всякий случай не стал уточнять. А пока предложил набраться терпения

"Мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли», - заявил Лукашенко посреди молочных рек «Молочного мира»

«Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения», - пообещал пенсионер.