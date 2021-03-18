Последнее обновление: 18.03.2021 11:45

Лукашенко предлагает принять закон о противодействии героизации нацизма

Лукашенко заявил, что Россия, глядя на события в Беларуси, оперативно приняла поправки в свое законодательство, и предложил принять в стране аналогичный принятому в РФ закон о противодействии героизации нацизма.

"На примере увиденного в конце прошлого года в Беларуси они (Россия – ред.) сделали соответствующие выводы, прозрачно, четко, ясно приняв определенные законы. Это не только пример оперативности, но и по тематике для нас очень важно", - сказал Лукашенко, упомянув закон о противодействии героизации нацизма.

"Это очень важный для нас вопрос. Они в этом направлении сделали конкретные шаги. Почему бы не воспользоваться этим опытом так, как они воспользовались нашим горьким опытом?" – предложил он.

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