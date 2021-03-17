Общепит в Беларуси в январе-феврале 2021 года просел на 3,6%

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2021 года составил 422,3 млн. рублей и упал на 19,3% в сопоставимых ценах к уровню января - февраля 2020 года.

В феврале выручка в общепите составила 212,1 млн. рублей и снизилась на 0,8% к январю 2021 года и на 20,8% к февралю 2020 года.

Розничный товарооборот в январе - феврале 2021 года составил 8,3 млрд. рублей и просел на 3,6% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2020 года. В феврале розничный товарооборот составил 4,068 млрд. рублей и упал на 4,4% к январю и на 6,2% к февралю 2020 года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91% розничного товарооборота страны, составил 7,5 млрд, и снизился на 2,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот составил 17,8 млрд. рублей и вырос на 4,3% к уровню января-февраля 2020 года. В феврале оптовый оборот составил 9,845 млрд. рублей и вырос на 19,2% к январю и на 6,2% к февралю 2020 года.