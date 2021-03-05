Последнее обновление: 05.03.2021 12:41

ЕЭК признала барьером ассортиментные требования МАРТ к розничной торговле

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уведомила Беларусь о необходимости исполнения права Евразийского экономического союза, говорится в сообщении ЕЭК.

«Коллегия ЕЭК признала барьером на внутреннем рынке Союза требование об обязательном ассортименте белорусских товаров на полках в магазинах розничной торговли страны. Республика Беларусь уведомлена о необходимости исполнения права ЕАЭС!, - подчеркивается в сообщении.

Правительству Республики Беларусь предложено в течение 30 календарных дней с даты вступления решения в силу обеспечить устранение имеющихся нарушений и проинформировать Комиссию о принятых мерах.

В феврале Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси в рамках исполнения доктрины национальной продовольственной безопасности рекомендовало субъектам торговли в 2021 году обеспечить достижение удельного веса отечественного продовольствия в объеме розничного товарооборота по итогам года на уровне не ниже 80—85%.

По итогам 2020 года доля импортных продовольственных товаров в организациях торговли составила 22,9%.

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